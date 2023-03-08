“السايح” يبحث مع مستشار الأمن القومي الليبي التدابير اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة

استقبل رئيس مجلس إدارة مفوضية الانتخابات الليبية عماد السايح، اليوم الاربعاء، مستشار الأمن القومي الليبي المستشار إبراهيم بوشناف.

وقال المكتب الإعلامي للمفوضية إن اللقاء بحث التدابير اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة من خلال ضمان مصداقية الوثائق والمستندات التي تقدم من قبل الناخبين والمترشحين للعملية الانتخابية وأبرزها التأكيد على سلامة ومصداقية سجل الناخبين والإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

كما اتفق الطرفان على تعزيز آليات التعاون بين المؤسستين، لتطوير قواعد المعلومات والبيانات ذات العلاقة المباشرة بالعملية الانتخابية.

ومن جهته أكد المستشار بوشناف دعمه للمفوضية، مثمناً في ذات الوقت الجهود التي بذلتها المفوضية في التحضير للانتخابات المرتقبة.

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