بن قدارة: نعمل على زيادة الإنتاج وإقامة علاقات جديدة مع الشركاء العالميين

الوطن| رصد

أعرب فرحات بن قدارة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، عن سعادته بالانضمام إلى جمع كبير من قادة الطاقة في العالم، من خلال منتدى الاقتصاد والطاقة الافريقي ضمن فعاليات المؤتمر السنوي للطاقة Ceraweek2023، وذلك لمناقشة كيفية تلبية الاحتياج العالمي المتزايد للطاقة.

وأضاف بن قدارة، أن ليبيا تمتلك إلى جانب خمسة دول، أكبر احتياطيات من الغاز في افريقيا، مؤكداً أن المؤسسة الوطنية للنفط ملتزمة بتطوير هذا المخزون، لافتاً إلى أهمية المناقشات التي جرت مع العديد من الشركات العالمية المهتمة بقطاع النفط والغاز الليبي، ودور القطاع في أمن الطاقة.

وأكد بن قدارة أن المؤسسة تعمل على زيادة الإنتاج وبناء القدرات، وإقامة علاقات جديدة مع الشركاء العالميين، بما يضمن مصالح ليبيا وشركاءها في مجال الطاقة.