بالعون لـ«أخبار ليبيا24» : باتيلي يسعى من خلال مبادرته لفرض السيطرة المطلقة على العملية السياسية في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خـاص

دعت عضو مجلس النواب أسمهان بالعون أعضاء البرلمان ومجلس الدولة لكسر الجمود السياسي، وإيجاد أرضية مشتركة للاتفاق على الأساس الدستوري والقانوني للانتخابات قبل نهاية العام.

بالعون قالت في تصريحات «لوكالة أخبار ليبيا 24» إن الليبيين يشككون في دور الأمم المتحدة في ليبيا بعد أن رعت العديد من المبادرات السياسية الفاشلة في الآونة الأخيرة، لعل آخرها كلن خارطة الطريق في جنيف، وفق قولها.

وأكدت بالعون في تصريحاتها أن المبعوث الأممي، عبد الله باثيلي، يسعى من خلال مبادرته الأخيرة إلى السيطرة المطلقة على العملية في ليبيا بسبب فشل مجلسي النواب والدولة في الوصول إلى حلٍ نهائي للأزمة، حسب قولها.

وتوقعت بالعون أن تفضي المجهودات الحالية لوضع إطار دستوري وجدول زمني واضح للانتخابات في ليبيا قبل نهاية العام الجاري، ولكنها تستبعد إجرائها بشكل فعلي قبل عام 2025 بسبب التحديات اللوجستية، بما في ذلك تشكيل حكومة جديدة للإشراف على الانتخابات.