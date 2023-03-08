مجلس الدولة: المشري استقبل أعضاء بالمجلس الاجتماعي ببني وليد

التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري “خالد المشري” عميدَ بلدية المردوم “د.عبد الله أبو شناف” وعميدَ بلدية بني وليد “د.يونس العزوزي”، وعددا من أعضاء المجلس الاجتماعي ببني وليد وهم “د.صالح جمعة سعيد” و”إبراهيم فرج” و”مفتاح الغناي” و”سالم الأحمر” و”حسين محمد مسعود” و”حسين العلام” بالإضافة إلى “أيمن أبو لبيدة” و”سعيد محمد ونيس”.

وذكر مجلس الدولة في بيان أن اللقاء اليوم الأربعاء حضره عضو المجلس “فتح الله محمد السريري”، وتحاور الجميع حول أهمية إجراء الانتخابات على أسس دستورية وقانونية صحيحة، بالإضافة إلى التعديل الدستوري المتوافق عليه، ودور المجلس في تهيئة الأجواء والظروف الملائمة لها.

وأكد المشري على دور البلديات والمشايخ والأعيان في وحدة التراب الليبي وتوحيد كلمة الليبيين بجميع أطيافهم، وفق البيان.

وبحسب البيان، تطرق اللقاء إلى المشاكل التي تعاني منها منطقتا بني وليد والمردوم ولا سيما الخدمية منها، حيث نوّه المشري على ضرورة الاهتمام بالبلديات وتقديم جميع الخدمات لها وتحقيق التنمية فيها، على حد قول البيان..