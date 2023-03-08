بيان مشترك..فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وأمريكا تعلن دعمها مبادرة باتيلي

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أعلن ممثلون عن فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة في ليبيا دعمهم القوي لمبادرة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي لحشد الدعم من القادة الليبيين لخارطة طريق للانتخابات.

وشدد الممثلون في كافة لقاءاتهم مع القادة الليبيين على أنه عليهم تقديم التنازلات اللازمة للمرور بسرعة إلى وضع مسار نحو الانتخابات لكي يتسنى للشعب الليبي تحقيق تطلعاته في اختيار قادته.

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي اليوم الإثنين، قررت إطلاق مبادرة تهدف إلى التمكين من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام 2023.

وأضاف باتيلي في إحاطته أمام مجلس الأمن أنه في هذا الصدد، أعتزم إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا، وستعمل الآلية المقترحة على الجمع بين مختلف الأطراف الليبية المعنية بمن فيهم ممثلو المؤسسات السياسية وأبرز الشخصيات السياسية وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية الفاعلة، وممثلين عن النساء والشباب.

وأكد المبعوث انه سيتم تيسير اعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات في 2023، فإن اللجنة المقترحة سوف تمنح منصة للدفع قدما بالتوافق حول الأمور ذات الصلة، مثل تأمين الانتخابات، واعتماد ميثاق شرف لجميع المرشحين.

وأوضح أن المصالحة عملية طويلة الأمد وينبغي لها أن تكون شاملة، وأن تركز على الضحايا وذوي الحقوق، وتستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية.