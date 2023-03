فحيمة: ليبيا لن تحتمل الدخول في فترة انتقالية جديدة وتحتاج لإنهاء الفترات الانتقالية المتعاقبة

ليبيا – قال عضو مجلس النواب صالح فحيمة إن الخلافات والتعارض في وجهات النظر ستختفي إذا صدقت النوايا في إجراء انتخابات، ويمكن أن يجد المختلفون أرضية مشتركة ينطلقون منها نحو هدف الاستحقاق الانتخابي.

فحيمة شدد في تصريح لـ”العربية.نت”، على أن ليبيا لن تحتمل الدخول في فترة انتقالية جديدة وتحتاج إلى إنهاء الفترات الانتقالية المتعاقبة، عبر وضع الدستور الدائم للبلاد من خلال الاستفتاء على الدستور.

وأكد على أن حلّ الأزمة يجب أن يكون من الليبيين، لأنّ الحل القادم من الفاعلين الدوليين لن يكون مرضيًا لهم، محذّرًا من تحوّل البلاد إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية.

