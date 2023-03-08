مالية حكومة الوحدة: صرف مرتبات شهر مارس و3 أشهر من منحتي الزوجة والأولاد والبنات قبل رمضان

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الليبية، عن صرف مرتبات شهر مارس و3 أشهر من منحتي الزوجة والأولاد والبنات قبل حلول شهر رمضان.

جاء هذا في بيان مصور ألقاه المتحدث باسم الوزارة فيصل الهمالي، اليوم الأربعاء، والذي قال فيه إن وزارة المالية تعكف خلال هذه الأيام على إنجاز مرتبات شهر مارس ليجري صرفها لمستحقيها قبل شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن مرتبات شهر أبريل أيضاً سيجري صرفها قبل عيد الفطر المبارك.

كما أعلن المتحدث أن وزارة المالية ستجري إحالة المخصصات المالية الخاصة بمنحة الزوجة والبنات ومنحة الأبناء عن أشهر يناير وفبراير ومارس إلى مصرف ليبيا المركزي وستكون في حسابات المستفيدين قبل شهر رمضان.

وذكر المتحدث باسم وزارة المالية خلال البيان أن عدد الجهات التي أنهت المطابقة وفق جدول المرتبات الموحد قد بلغ 1474 وحدة إدارية، فيما بلغت التسويات المنجزة من ترقيات وعلاوات وجدول موحد 1.323.594 موظفاً.

ولفت إلى أن عدد حالات تغيير المسار بين القطاعات والوحدات الإدارية قد بلغ 119.167 موظفاً وموظفة، وعدد حالات الإيقاف الناجمة عن الازدواجية والوفاة وإنهاء الخدمة كان 98.997 حالة.

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ودعا المتحدث الوحدات الإدارية التي لم تقم بإجراء المطابقة لموظفيها إلى سرعة التواصل مع إدارة الميزانية وتوفير المستندات والبيانات الإدارية والمالية اللازمة لإنهاء عملية المطابقة حرصًا على نيل الموظفين التابعين لها حقوقهم المقرة وفق التشريعات النافذة.