المؤسسة الوطنية للنفط تبحث سبل التعاون المشترك مع غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية

الوطن| رصد

انعقد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط، بحضور نائبة السفير الألماني لدى ليبيا، اجتماع ضم مسؤولي المؤسسة، والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي، وغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية.

وناقش الحضور العديد من المواضيع الخاصة بالتعاون المشترك في مجالات النفط والغاز والطاقات المتجددة، في إطار ترحيب المؤسسة الوطنية للنفط بالملتقى الاقتصادي الليبي الألماني الثاني الذي انعقد مؤخراً، حيث تم الاتفاق على مواصلة هذه اللقاءات، وعقد مزيد من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة، لبحث المزيد من فرص التعاون والاستثمار في مجالات النفط والغاز، وتحقيق الأهداف المشتركة بين الجانبين.