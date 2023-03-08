باثيلي قدّم للمشري إحاطة كاملة لمحادثاته الأخيرة بشأن ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال مجلس الدولة إن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باثيلي، قدّم اليوم الأربعاء، إحاطة كاملة لرئيس مجلس الدولة، خالد المشري، بشأن لقاءاته ومحادثاته الأخيرة بشأن ليبيا، وما نتج عنه مبادرته التي تقدّم بها إلى مجلس الأمن.

وأضاف المجلس، أن الطرفان تطرقا إلى كل الجهود التي بُذلت من أجل التقارب بين مجلسي الدولة والنواب، وما نتج عن هذا التقارب من اتفاقات، كان آخرها اعتماد التعديل الدستوري.

وفي إحاطته أمام مجلس الأمن يوم 27 فبراير الماضي اعتبر باثيلي أن مجلسي النواب والدولة لم ينجحا في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات.

وأعلن، باثيلي، خلال الإحاطة، عن مبادرة تهدف إلى التمكين من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام 2023.

وقال، إنه يعتزم إنشاء لجنة تسيير رفيعة المستوى للانتخابات، تتكون من ممثلي المؤسسات السياسية، وأبرز الشخصيات السياسية، وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية الفاعلة، وممثلون عن النساء والشباب.

وأوضح أن اللجنة، ستضطلع باعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات في 2023. وكان المشري قد اعتبر أن ما اقترحه باثيلي “خطير” ويمس السيادة الليبية وهو غير مقبول وغير منطقي.