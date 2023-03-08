ندعم جهود باتيلي بشأن الانتخابات في ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال، رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، إنه يدعم جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، بشأن الانتخابات في ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع سفراء دول الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا.

وقال الدبيبة، إن جهود باتيلي تتوافق مع رؤية الحكومة للمرحلة القادمة وأهمها الذهاب في مسار واحد وهو الانتخابات، وإنهاء المراحل الانتقالية وتوحيد الجهود المحلية الدولية لإصدار قاعدة دستورية حرة ونزيهة مع ضرورة وجود وثيقة قبول الأطراف بالنتائج.

وأكد الدبيبة، أن الحكومة مستمرة في تقديم خدماتها لكل الليبيين رغم الظروف.

من جانبهم أكد السفراء في كلماتهم دعمهم لجهود باتيلي بشأن إجراء انتخابات قبل نهاية العام الجاري.

وفي بيان مشترك أكد سفراء تلك الدول، في بيان مشترك، دعمهم القوي لمبادرة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، التي طرحها أمام مجلس الأمن يوم 27 فبراير الماضي، لحشد الدعم من القادة الليبيين لخارطة طريق للانتخابات.

وشدد الممثلون على أنّه يجب على القادة الليبيين تقديم التنازلات اللازمة للمرور بسرعة إلى وضع مسار نحو الانتخابات.