بن قدارة: نعمل على زيادة إنتاج ليبيا من النفط والغاز

أكد أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أن المؤسسة تعمل على زيادة الإنتاج وبناء القدرات وإقامة علاقات جديدة مع الشركاء العالميين بما يضمن مصالح ليبيا وشركائها في مجال الطاقة.

وقال بن قدارة في تغريدة عبر “تويتر”: “سعدت بانضمامي لجمع كبير من قادة الطاقة في العالم من خلال منتدى الاقتصاد والطاقة الأفريقي ضمن فعاليات حدث (سيرا ويك 2023) وذلك لمناقشة كيفية تلبية الاحتياج العالمي المتزايد للطاقة.

وأضاف بن قدارة: “نمتلك في ليبيا بجانب خمسة دول أكبر احتياطيات من الغاز في أفريقيا، والمؤسسة الوطنية للنفط ملتزمة بتطويره”.

وتابع: “مناقشات مثمرة مع العديد من الشركات العالمية في (سيرا ويك) المهتمة بقطاع النفط والغاز الليبي ودوره في أمن الطاقة”.