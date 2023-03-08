تفاصيل مثيرة في ملابسات واقعتي سرقة منزلين في طرابلس

كشف مكتب البحث الجنائي طرابلس، اليوم الاربعاء عن ملابسات واقعتي سرقة منزلين مسجلة بمراكز الشرطة .

ووفقًا للمعلومات بحسب وزارة الداخلية، أنه بالإشارة إلى البلاغ الوارد من قبل مركز شرطة زاوية الدهماني بمديرية أمن طرابلس بشأن شكوى مواطنة نفادها تعرضها لواقعة سرقة مبلغ 20000 دل من داخل منازلها من قبل أشخاص مجهولين.

وفور تلقي البلاغ من قبل أعضاء مكتب البحث الجنائي طرابلس البحث والتحري حول الواقعة ؛ حيث تبين بأن اشخاص يشغلون بإحدى شركات ديكور المنازل قاموا الفترة الأخيرة بالعمل داخل منزل المشتكية.

وقام أعضاء المكتب باستدعاء صاحب الشركة ، والذي أفاد بأن شخصين من العمالة الوافدة يشتغلون معه هما من عملا داخل المنزل ؛ ومن خلال البحث عنهما تبين بانهما قاما بعملية السرقة وغادرا البلاد الى دولة مصر وانه متكفل بدفع المبلغ المسروق إلى المشتكية.

وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها إلى مركز شرطة زاوية الدهماني من حيث الاختصاص.

ومن خلال متابعة النشرة اليومية للجرائم المسجلة بمراكز الشرطة ؛ باشر أعضاء مكتب البحث الجنائي طرابلس البحث والتحري حول واقعة سرقة من داخل منزل قيد الانشاء بمنطقة عين زارة طريق المشتل والاستيلاء من داخله على بعض المعدات تقدر بقيمتها بـ2000 د.ل، والتي حصلت بدائرة اختصاص مركز شرطة الفرناج.

وبجمع المعلومات حول الواقعة من قبل أعضاء المكتب ؛ تمكنوا من التعرف على الجناة حيث كانا على متن مركبة آلية استخدمة في عملية السرقة.

وتم ضبطهما وبالاستدلال معهما داخل المكتب اعترفا بارتكابهما واقعة السرقة، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهما واحالتهما إلى مركز الشرطة المختص.