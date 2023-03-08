مدير أمن طرابلس يقوم بجولة تفتيشية مفاجئة لمركز شرطة

قام مدير أمن طرابلس اللواء خليل/ وهيبة، مساء الإربعاء، الموافق 8 مارس 2023 م (16 شعبان) بجولة تفقدية مفاجئة لمركز شرطة غوط الشعال داخل العاصمة طرابلس.

وشدد اللواء ، خلال جولته على ضرورة الضبط والربط، ورفع أقصي درجات الاستعداد واليقظة ورفع الحس الأمني ومعاملة المواطنين معاملة حسنة لإظهار الصورة المثلى لرجال الامن والشرطة.

يذكر أن الجولة تأتي على مدى الالتزام بالقواعد الضبطية ورفع الروح المعنوية لأعضاء هيئة الشرطة العاملين بالمركز والوقوف على سير العمل الأمني داخل المركز والجهود التي يبذلها رجال الشرطة في الحفاظ على الامن والاستقرار داخل العاصمة والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة والسهر على راحة المواطنين.