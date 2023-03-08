شاهد : القبض على عدد من المطلوبين خلال عملية مداهمة واسعة في مصراتة

ألقت قوة العمليات المشتركة، اليوم الاربعاء القبض على عدد من المطلوبين للعدالة، خلال عملية مداهمة واقتحام أوكار تجارة وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية بمنطقة القوشي غرب مدينة مصراتة.

وياتي ذلك ضمن سعي قوة العمليات المشتركة المستمر لمكافحة ومحاربة آفة المخدرات وتجاراتها.

وبناءً على تعليمات مدير نيابة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية غرب مصراتة أطلقت قوة العمليات المشتركة عملية موسعة لمداهمة واقتحام أوكار تجارة وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية بمنطقة القوشي بمدينة مصراتة .

وطوقت القوة كامل المنطقة للحفاظ على سلامة المواطنين ومنع هروب أيٍ من المشتبه بهم والمطلوبين للعدالة .

ونوهت القوة السادة المواطنين بضرورة الابتعاد عن المنطقة وذلك للحفاظ على سلامتهم.