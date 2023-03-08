النائب العام يسهم في مباشرة إجراءات تفتيش أماكن بيع المخدرات في مصراتة

أخبار ليبيا 24

قال، مكتب النائب العام، اليوم الأربعاء، إن المستشار الصديق الصور، أسهم في مباشرة إجراءات تفتيش الوحدات السكنية؛ والمحال التجارية، التي استعملها الحائزون، لغرض إدارة نشاط ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية في مدينة مصراتة، وما جاورها.

وأطلقت الجهات الأمنية في مصراتة اليوم الأربعاء عملية أمنية واسعة لضبط تجار ومروجي المخدرات والممنوعات في منطقة القوشي.

وأكد مصدر مطلع أن قوة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومديرية الأمن قامت بضبط عدد من التجار، وإقفال المحلات التي تعتبر الموزع الكبير للممنوعات في المدينة.

وأشار المصدر، الذي فضّل عدم نشر اسمه، إلى أن تبادلًا لإطلاق النار وقع بين تجار المخدرات والجهات الأمنية أثناء عملية المداهمة.

وأوضح، أن الجهات الأمنية تقوم بالسيطرة على منطقة القوشي بالكامل، ومداهمة كافة أوكار المخدرات بالمنطقة. ولفت إلى أنه تمّ استعمال طائرة مسيرة تركية من قبل القوات الأمنية المشتركة لمراقبة تجار المخدرات بمنطقة القوشي.