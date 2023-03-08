وفد طبي مصري يبدأ فحص حالات زراعة القرنية في مركز البيضاء الطبي

وصل الوفد الطبي الزائر القادم من جمهورية مصر العربية، برئاسة استشاري جراحات القرنية وتصحيح البصر “البروفيسور” طارق قطامش، مساء اليوم الأربعاء إلى مركز البيضاء الطبي.

وفور وصوله، قام البروفيسور طارق قطامش بالكشف بالكشف على الحالات التي تحتاج إلى جراحة زراعة القرنية، والتي بلغ عددها (67) حالة، من مختلف الأعمار، ما بين رجال ونساء، ومن شتى مدن ومناطق الجبل الأخضر.

يشار إلى أن الوفد الطبي الزائر سيختار (20) حالة فقط، وفق العدد المتفق عليها مسبقاً، حسب الأولوية والحاجة، وذلك من أجل إجراء عمليات لها.

وتأتي هذه المبادرة، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لزراعة القرنية، وضمن سلسلة حملة “فارتدَّ بصيراً 3 ” التي أطلقها مركز البيضاء الطبي الفترة الماضية، والتي تهدف إلى توطين العلاج بالداخل، لتقديم الخدمات الطبية لسكان مدينة البيضاء والجبل الأخضر داخل مركز البيضاء الطبي، ومن أجل تخفيف معاناة وعبء المرضى، والذين يتكبدون عناء السفر لإجراء مثل هذه العمليات بالخارج.