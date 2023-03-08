تقدر بـ 25 ألف..شرطة بوعطني تضبط تشاديًا سرق أغراضًا من مقر يعمل به كحارس

العنوان – بنغازي

كشفت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة بوعطني قبض على شخص تشادي الجنسية قام بسرقة أسلاك كهربائية ومحركات ومواسير نحاسية لثلاجات تبريد.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي أن المسروقات تقدر بمبلغ وقدره 25.000 ألف دينار وعند ضبطه عثر بحوزته على بطاقة ليبية مزورة تحمل اسمه.

وأفادت أن مواطن يمتلك ثلاجات لحفظ الفواكه تقدم بشكوى إلى مركز شرطة بوعطني ضد مجهول قام بسرقة قطع غيار وأسلاك كهربائية ومواسير نحاسية ومحركات تخص الثلاجات.

وذكرت أن رئيس المركز عميد أحمد النعاس أصدر تعليماته بالبحث والتحري وجمع أكبر قدر من المعلومات عن الواقعة وعلى الفور تم خروج أعضاء التحريات بمُتابعة رئيس وحدة التحقيق والتحريات الملازم فرج الفاخري إلى مكان الواقعة لجمع أكبر قدر من المعلومات عن الفاعل.

وأشارت المديرية إلى أنه عند وصولهم وردت معلومات بأن شخص تشادي الجنسية يعمل كحارس لهذه الثلاجات مُتواجد بإحدى مواقع بيع الخردة ويقوم ببيع قطع الغيار سالفة الذكر وأسلاك كهربائية بعد حرقها.

ولفتت مديرية الأمن إلى أنه على الفور تم انتقال التحريات وضبط الشخص سالف الذكر مُتلبسا ببعض المسروقات وعند تفتيشه احترازيا تم العثور بحوزته على بطاقة إثبات هوية ليبية مزورة تحمل اسمه وبياناته الشخصية.

وأكدت المديرية أنه تم الانتقال به إلى المركز وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى م.أ.م من مواليد 1992 تشادي الجنسية واعترف بسرقة قطع غيار وأسلاك من ثلاجات حفظ الفواكه أكثر من مرة.

وأضافت مديرية الأمن أن المتهم أفاد أنه قام بشراء بطاقة الهوية الليبية عام 2018 من شخص من مدينة سبها بمبلغ 200 دينار.

وذكرت مديرية أمن بنغازي أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة بتُهمة السرقة والتزوير.