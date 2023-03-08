وفد ليبي برئاسة وزير الحكم المحلي يجتمع مع عضوين في البرلمان الألماني

برلين 08 مارس 2023 (وال)- اجتمع وفد ليبي برئاسة وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة بدر الدين التومي اليوم الأربعاء في برلين، مع عضوي البرلمان الاتحادي الألماني يوليوس كرونبرج، وكرامبا ديابي.

وضم الوفد الليبي وكيل وزارة الخارجية عمر كتي، والقائم بأعمال سفارة ليبيا لدى ألمانيا إيهاب الحلبوص، ومستشار الوزير لشؤون التعاون الدولي، وعمداء بلديات شحات والمنشية وغدامس ومدير مكتب تمكين المرأة.

وناقش الاجتماع جملة من القضايا بينها جهود ألمانيا في دعم الاستقرار ليبيا من خلال مسارات برلين، وملفات التعاون الثنائي، ودعم البلديات والتعاون الاقتصادي والطاقة المتجددة وتمكين المرأة.

وقالت وزارة الحكم المحلي إن الوزير التومي أكد جاهزية الحكومة لإجراء الانتخابات، وتطرق إلى جهودها في حماية المهاجرين غير النظاميين، والحاجة الملحة لاستراتيجية دولية وإقليمية لمساعدة ليبيا في تجاوز أزمة المهاجرين.

كما تطرق وزير الحكم المحلي خلال الاجتماع إلى ما أنجزته حكومة الوحدة في مجال تفعيل الإدارة المحلية من خلال تمكين البلديات من اختصاصاتها وتفعيل الإيرادات المحلية وتخصيص مبالغ مالية للتنمية في السنوات الثلاث الماضية.

واستعرض الاجتماع الجهود التي تقودها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية من أجل تطوير الجامعات والمراكز البحثية في ليبيا، وملف دعم وتطوير المرأة في البلديات بالتعاون مع مؤسسة ألمانية.

ومن جانبه أكد يوليوس كرونبرج دعم البرلمان الألماني، لتعزيز الشراكة مع ليبيا من خلال مجموعة الصداقة الألمانية مع دول المغرب العربي التي يرأسها كرونبرج.

وخلص الاجتماع إلى اتفق الجانبان الليبي والألماني على استمرار التواصل لتعزيز أوجه التعاون القائم وفتح آفاق جديدة تسمح بتحقيق شراكة فعلية ومستدامة بين البلدين. (وال)

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