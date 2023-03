الدبيبة يدعو لخطة لترشيد الكهرباء بمشاركة أجهزة الدولة

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على ضرورة وجود خطة لترشيد استهلاك الكهرباء تشارك فيها أجهزة الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي ومديري الإدارات الفنية، لمتابعة خطة الشركة لمواجهة الذروة الصيفية.

وقال الدبيبة إن وجود خطة استهلاك ستساعد في استقرار الشبكة، مصدرا تعليماته بضرورة تكثيف الجهود خلال الفترة الحالية لمواجهة الذروة الصيفية.

واستعرض الاجتماع أعمال العمرة الجسيمة ومشروعات النقل العاجلة، وتركيب عدادات الدفع المسبق واستكمال الإجراءات التعاقدية لتنفيذ محطة جنوب طرابلس.

المصدر: حكومة الوحدة الوطنية

