تعرف على متوسط عدد ساعات الصيام في ليبيا والدول العربية والعالم 2023

فيما يلي ننشر متوسط عدد ساعات الصيام في شهر رمضان المبارك 1444 هجري في الدول العربية و ليبيا.

جزر القمر: نحو 12 ساعة و37 دقيقة.

الصومال: نحو 13ساعة و27 دقيقة.

اليمن: نحو 14 ساعة و7 دقائق.

السودان: نحو 14 ساعة و8 دقائق.

موريتانيا: نحو 14 ساعة و15 دقيقة.

قطر: نحو14 ساعة و15 دقيقة.

سوريا: نحو 14 ساعة و30 دقيقة.

فلسطين: نحو 14 ساعة و30 دقيقة.

الأردن: نحو 14 ساعة و30 دقيقة.

لبنان: نحو 14 ساعة و30 دقيقة.

الكويت: نحو 14 ساعة و30 دقيقة.

سلطنة عمان: نحو 14 ساعة و37 دقيقة.

السعودية: نحو 14 ساعة و41 دقيقة.

الإمارات: نحو 14 ساعة و41 دقيقة.

البحرين: نحو 14 ساعة و49 دقيقة.

العراق: نحو 15 ساعة

مصر: نحو 15 ساعة.

المغرب: نحو 15ساعة و25 دقيقة.

ليبيا: 15 ساعة و30 دقيقة.

الجزائر: 15 ساعة و45 دقيقة.

تونس: 15 ساعة و45 دقيقة.

أطول ساعات الصيام في العالم في رمضان 2023

المسلمون الذين يعيشون في البلدان التالية ستكون لديهم أطول عدد ساعات صيام في العالم، وهي:

غرينلاند: نحو 20 ساعة.

وارسو “بولندا”: نحو 18 ساعة و30 دقيقة.

موسكو “روسيا”: نحو 18 ساعة و29 دقيقة.

الدانمارك: نحو 18 ساعة و26 دقيقة.

لندن “المملكة المتحدة”: نحو 17 ساعة.

باريس “فرنسا”: نحو 17 ساعة.

أوتاوا “كندا”: نحو 16 ساعة.

إسبانيا: نحو 15 ساعة ونصف الساعة.

إيطاليا: نحو 15 ساعة.

أقصر ساعات الصيام في العالم في رمضان 2023

جوهانسبرغ “جنوب أفريقيا”: من 11 إلى 12 ساعة.

بوينس آيرس “الأرجنتين”: من 11 إلى 12 ساعة.

كيب تاون “جنوب أفريقيا”: من 11 إلى 12 ساعة.

كرايست تشيرتش “نيوزيلندا”: من 11 إلى 12 ساعة.

باراغواي: من 11 إلى 12 ساعة.

أوروغواي: من 11 إلى 12 ساعة.

برازيليا “البرازيل”: من 12 إلى 13 ساعة.

هراري “زيمبابوي”: من 12 إلى 13 ساعة