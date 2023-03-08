تعرف على متوسط عدد ساعات الصيام في ليبيا والدول العربية والعالم 2023

فيما يلي ننشر متوسط عدد ساعات الصيام في شهر رمضان المبارك 1444 هجري في الدول العربية و ليبيا.
جزر القمر: نحو 12 ساعة و37 دقيقة.
الصومال: نحو 13ساعة و27 دقيقة.
اليمن: نحو 14 ساعة و7 دقائق.
السودان: نحو 14 ساعة و8 دقائق.
موريتانيا: نحو 14 ساعة و15 دقيقة.
قطر: نحو14 ساعة و15 دقيقة.
سوريا: نحو 14 ساعة و30 دقيقة.
فلسطين: نحو 14 ساعة و30 دقيقة.
الأردن: نحو 14 ساعة و30 دقيقة.
لبنان: نحو 14 ساعة و30 دقيقة.
الكويت: نحو 14 ساعة و30 دقيقة.
سلطنة عمان: نحو 14 ساعة و37 دقيقة.
السعودية: نحو 14 ساعة و41 دقيقة.
الإمارات: نحو 14 ساعة و41 دقيقة.
البحرين: نحو 14 ساعة و49 دقيقة.
العراق: نحو 15 ساعة
مصر: نحو 15 ساعة.
المغرب: نحو 15ساعة و25 دقيقة.
ليبيا: 15 ساعة و30 دقيقة.
الجزائر: 15 ساعة و45 دقيقة.
تونس: 15 ساعة و45 دقيقة.
أطول ساعات الصيام في العالم في رمضان 2023
المسلمون الذين يعيشون في البلدان التالية ستكون لديهم أطول عدد ساعات صيام في العالم، وهي:
غرينلاند: نحو 20 ساعة.
وارسو “بولندا”: نحو 18 ساعة و30 دقيقة.
موسكو “روسيا”: نحو 18 ساعة و29 دقيقة.
الدانمارك: نحو 18 ساعة و26 دقيقة.
لندن “المملكة المتحدة”: نحو 17 ساعة.
باريس “فرنسا”: نحو 17 ساعة.
أوتاوا “كندا”: نحو 16 ساعة.
إسبانيا: نحو 15 ساعة ونصف الساعة.
إيطاليا: نحو 15 ساعة.
أقصر ساعات الصيام في العالم في رمضان 2023
جوهانسبرغ “جنوب أفريقيا”: من 11 إلى 12 ساعة.
بوينس آيرس “الأرجنتين”: من 11 إلى 12 ساعة.
كيب تاون “جنوب أفريقيا”: من 11 إلى 12 ساعة.
كرايست تشيرتش “نيوزيلندا”: من 11 إلى 12 ساعة.
باراغواي: من 11 إلى 12 ساعة.
أوروغواي: من 11 إلى 12 ساعة.
برازيليا “البرازيل”: من 12 إلى 13 ساعة.
هراري “زيمبابوي”: من 12 إلى 13 ساعة
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