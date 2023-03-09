باتيلي: أدعو الليبيات إلى التحرك للقيام بدور فعال في العملية الانتخابية

دعا المبعوث الدولي إلى ليبيا عبدالله باتيلي النساء في كافة أنحاء ليبيا للمشاركة بجدية في جميع المبادرات الرامية إلى إعادة شرعية مؤسسات الدولة من أجل تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

وقال باثيلي في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة نشرته البعثة عبر صفحتها على “فيسبوك ” إنه في الوقت الذي تعمل فيه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للمساعدة في الخروج من حالة الجمود الراهنة للتمكين من إجراء انتخابات في عام 2023، أحث النساء في كافة أنحاء ليبيا للمشاركة بجدية في جميع المبادرات الرامية إلى إعادة شرعية مؤسسات الدولة من أجل تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، داعيا المرأة إلى التحرك للقيام بدور فعال في العملية الانتخابية.

وأضاف المبعوث الدولي قائلا أحيي النساء على تحركهن من أجل مزيد من الإدماج والمشاركة في العملية السياسية، فدورهن سيكون حاسماً في استعادة السلام والاستقرار والازدهار في ليبيا، مؤكدا أن المرأة الليبية قوة للتغيير وستؤدي دوراً حيوياً في مستقبل ليبيا.