أبوزريبة يبحث خطة وزارته في تأمين الاِنتخابات المرتقبة

ناقش وزير الداخلية بالحكومة الليبية عصام أبوزريبة، الأربعاء، مع مدير إدارة تأمين وحماية الانتخابات بالمنطقة الشرقية، سير عملية تأمين الانتخابات وخطة الوزارة في تأمين الاِنتخابات وحلحلة الصعوبات التي تواجه سير العمل.

وبحث أبوزريبة استعدادات الوزارة والإجراءات التي سوف تتخذها لتأمين الاستحقاقات الانتخابية بالمنطقة الشرقية، مؤكدًا على أهمية الاِستحقاق الانتخابي في إرساء دعائم الاستقرار الأمني والسياسي بِالبلاد، وأن وزرته تلعب دورًا مهمًا ورئيسيًا في تأمين وحماية كافة المقرات وصناديق الاقتراع من أي خروقات.

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