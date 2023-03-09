المالية: مرتبات مارس ستصرف قبل شهر رمضان ومرتبات أبريل قبل العيد

العنوان – طرابلس

أعلن، المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية ورئيس الفريق الإعلامي بالوزارة فيصل الهمالي، أن الوزارة ستقوم بصرف مرتبات شهر مارس قبل شهر رمضان المبارك، ومرتبات شهر أبريل سيتم صرفها قبل عيد الفطر.

وأكد الهمالي في بيان له أن الوزارة عاكفة حاليًا على صرف مرتبات شهر مارس لكافة القطاعات التي تمت مطابقة بياناتها على الجدول الموحد.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة إلى أنه تمت إحالة المخصصات المالية بمنحة الزوجة والبنات والأبناء عن أشهر يناير وفبراير ومارس إلى مصرف ليبيا المركزي.

وأفاد الهمالي أن المنح ستكون في حسابات المستفيدين قبل شهر رمضان المبارك.