مبعوث الرئيس الفرنسي يُؤكد للدبيبة دعم بلاده لجهود باتيلي بشأن الانتخابات

طرابلس 08 مارس 2023 (وال)- استقبل رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة مساء اليوم الأربعاء بديوان مجلس الوزراء، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي بول سولار، بحضور السفير الفرنسي لدى ليبيا.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة؛ فقد أكد المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي خلال اللقاء، على دعم بلاده لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الرامية لتنظيم الانتخابات نهاية العام الجاري، وإنهاء المراحل الانتقالية من خلالها.

من جهته، رحّب الدبيبة بمشاركة فرنسا في اجتماع (P3+2) المنعقد في طرابلس، الذي يُؤكد دعمها للجهود الدولية والمحلية لإنجاح الانتخابات وفقًا للمكتب الإعلامي. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال