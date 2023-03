أعلن المجلس البلدي قصر بن غشير التعرف على جثمان عميد البلدية السابق “محمد عجاج” الذي وجد ضمن ضحايا المقابر الجماعية في ترهونة.

واختطف عجاج من مقر المجلس البلدي على يد مليشيا الكانيات أثناء فترة العدوان على طرابلس، بتاريخ 13 يونيو 2019.

ووصل عدد الحالات المتعرف عليها عن طريق مختبرات الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين إلى أكثر من 225 حالة.

المصدر: بلدية قصر بن غشير

