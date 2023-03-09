مؤسسة النفط الليبية تشارك في مؤتمر CERAWeek العالمي للطاقة بمدينة هيوستن الأمريكية

شارك وفد من مؤسسة النفط الليبية وشركاتها برئاسة رئيس مجلس الإدارة فرحات بن قدارة، في فعاليات أسبوع مؤتمر CERAWeek العالمي للطاقة الذى يعقد بمدينة هيوستن الأمريكية خلال الفترة 6 – 10 مارس 2023.

وعقد فرحات بن قدارة، على هامش عدد من اللقاءات والاجتماعات مع العديد من الشركات العالمية المهتمة بقطاع النفط والغاز الليبي.

وأعرب بن قدارة، عن سعادته بانضمامه لجمع كبير من قادة الطاقة في العالم من خلال منتدى الاقتصاد والطاقة الأفريقي وذلك لمناقشة كيفية تلبية الاحتياج العالمي المتزايد للطاقة.

وأكد خلال هذه اللقاءات على خطط مؤسسة النفط الليبية للعمل على الرفع من القدرة الإنتاجية وزيادة الإنتاج والاهتمام ببناء القدرات وإقامة علاقات جديدة مع الشركاء العالميين بما يضمن مصالح ليبيا وشركاءها في مجال الطاقة.

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر CERAWeek العالمي للطاقة هو أكبر تجمع عالمي للطاقة ويضم عدداً كبيراً من وزراء وقادة قطاع الطاقة، بالإضافة إلى عدد كبير من رؤساء الشركات الدولية على مستوى العالم، حيث يشارك في المؤتمر أكثر من 80 دولة منهم ليبيا، وحوالي 7500 مشارك.

Trending “دبيبة” يفتتح أعمال منتدى المجتمع المدني بطرابلس