القطراني يفتتح قسم غسيل الكلي بمركز الكيش التخصصي

الوطن| ليبيا

افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الليبية علي فرج القطراني اليوم الأربعاء، قسم غسيل الكلى بمركز الكيش التخصصي بمدينة بنغازي.

وحضر الافتتاح، وزير الصحة الدكتور عثمان عبدالجليل ، ومدير عام مركز الكيش التخصصي الأستاذ مرعي الفسي ، ومدير إدارة الخدمات الطبية العسكرية اللواء سعد بوحيطة ، ومستشار نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور السنوسي المغربي ،

وقام القطراني بجولة تفقّدية على قسم غسيل الكلي وغرفة معالجة المياه بالقسم، واستمع لشروح وافية حول آلية عملها ، متفقدًا خلال جولته مرضى القسم.

كما تجول القطراني في باقي أقسام المركز كمعمل التحاليل وقسم التصوير المقطعي الذي تم افتتاحه اليوم الأربعاء بدعم من الحكومة الليبية.

وأثنى على كافة الجهود المبذولة من وزير الصحة والداعمة في سبيل تطور القطاع الصحي في ليبيا ، مؤكدًا أن إفتتاح قسم الكلى اليوم يأتي ضمن الخطوات التي حققتها الحكومة الليبية ودعمها للقطاع الصحي في ليبيا وتوفير كافة احتياجاته ومتطلباته ، لافتًا إلى أن الحكومة تبذل كل ما في وسعها لتحسين الرعاية الصحية في كل ربوع البلاد.

وفي ختام الجولة قام مدير عام مركز الكيش بتكريم القطراني بدرع العطاء ، تتويجاً لدعمهما الكبير لعموم القطاع الصحي ومساهمتهما في الرفع من مستوى خدماته .