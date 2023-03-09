ناصر عمار: وجهت الطيران المسيّر بقصف أي تحركات مشبوهه لقوات “حفتر”

أعلن آمر قوة الإسناد بعملية بركان الغضب، ناصر عمار عن توجيهه تعليمات للطيران المسير بالتحرك للاستطلاع وقصف أي تحركات مشبوهه لقوات الجيش الوطني.

وفي وقت سابق، أعلن ناصر عمار آمر قوة الاسناد بعملية بركان الغضب عن استعداد جميع الوحدات لصد أي تحركات من منطقة الشويرف.

يشار إلى أن مصادر محلية، أفادت الاربعاء بأن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، دفعت بتعزيزات كبيرة نحو منطقة الشويرف .

ووفقًا لشهود عيان، فأن تحشيدات عسكرية ضخمة للارتال المسلحة لقوات الجيش الوطني وصلت إلى منطقة الشويرف منذ يومين حتى الان .