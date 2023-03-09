الدبيبة يبحث خطة الكهرباء لمواجهة الذروة الصيفية

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة مساء اليوم الأربعاء، اجتماعا لبحث خطة الشركة العامة للكهرباء لمواجهة الذروة الصيفية.

وحضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة الشركة ومديري الإدارات الفنية، بحضور وزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء والاتصال والشؤون السياسية.

وفي بداية الاجتماع، تابع الدبيبة نتائج اجتماع المتابعة السابق، الذي تم فيه الاتفاق على تنفيذ عدد من العمرات الجسيمة ومشروعات النقل العاجلة، وتركيب عدادات الدفع المسبق واستكمال الإجراءات التعاقدية لتنفيذ محطة جنوب طرابلس.

وأكد رئيس الوزراء، ضرورة وجود خطة ترشيد للاستهلاك تساهم فيها أجهزة الدولة، والتي ستساعد في استقرار الشبكة، مصدرا تعليماته بضرورة تكثيف الجهود خلال الفترة الحالية لمواجهة الذروة الصيفية.