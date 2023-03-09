المبعوث الأمريكي: مبادرة باثيلي تمثل المسار الواعد للانتخابات وتستحق الدعم القوي

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قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، اليوم الأربعاء، إن مبادرة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باثيلي تمثل المسار الواعد للانتخابات وتستحق الدعم القوي من كل من القادة الليبيين والمجتمع الدولي.

وأضاف نورلاند، أنه تشاطر وجهات النظر مع رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، حول مبادرة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.

وأطلق، المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باثيلي، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، في 27 فبراير الماضي، مبادرة تهدف إلى التمكين من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام 2023، وذلك بعدما اعتبر أن مجلسي النواب والدولة لم ينجحا في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات.

وأعلن باثيلي، اعتزامه إنشاء لجنة تسيير رفيعة المستوى للانتخابات، تضطلع اعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات في 2023.