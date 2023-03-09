وفد طبي مصري يزور مركز البيضاء الطبي لإجراء جراحات زراعة القرنية

وصل اليوم الأربعاء، إلى مركز البيضاء الطبي، الوفد الطبي الزائر القادم من مصر، برئاسة استشاري جراحات القرنية وتصحيح البصر البروفيسور طارق قطامش.

وفور وصوله، قام البروفيسور طارق قطامش، بالكشف علي الحالات التي تحتاج جراحة زراعة القرنية، والتي بلغ عددها (67)حالة، من مختلف الاعمار، ما بين رجال ونساء، ومن شتى مدن ومناطق الجبل الأخضر.

وسيختار الوفد الطبي الزائر (20) حالة فقط، وفق العدد المتفق عليها مسبقاً، حسب الأولوية والحاجة، وذلك من أجل إجراء عمليات لها.

وتأتي هذه المبادرة، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لزراعة القرنية، وضمن سلسلة حملة “فارتدَّ بصيراً 3” التي اطلقها مركز البيضاء الطبي الفترة الماضية، والتي تهدف إلى توطين العلاج بالداخل، لتقديم الخدمات الطبية لسكان مدينة البيضاء والجبل الأخضر داخل مركز البيضاء الطبي، ومن أجل تخفيف معاناة وعبء المرضى، والذين يتكبدون عناء السفر لإجراء مثل هذه العمليات بالخارج.

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