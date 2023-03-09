المجلس الاقتصادي بالاتحاد الأفريقي يسلم الدبيبة البيان الختامي لمنتدى المجتمع المدني

الوطن|رصد

سلم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بالاتحاد الإفريقي، مساء اليوم رئيس الوزراء في الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، البيان الختامي لأعمال منتدى المجمتع المدني “قاطرة السلم الاجتماعي وضمان السلام“.

وكان المجلس قد نظم المنتدى بحضور عدد من الشخصيات الأفريقية والمغاربية بالاتحاد الأفريقي واتحاد المغرب العربي، وبمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني المحلية.

وأكد رئيس المجلس خالد بودالي في كلمته أن انعقاد المنتدى لمدة 3 أيام، في طرابلس سيؤثر بشكل مباشر على الاستقرار والسلم الاجتماعي في ليبيا، وأمر يعد الأول من نوعه للاتحاد منذ 10 سنوات.

وشهدت أعمال المنتدى تنظيم مجموعة من جلسات النقاش في محاور ترتكز على دور المجتمع المدني وتقرير ثقافة المواطنة والسلم الاجتماعي، وتوسيع الاندماج الاجتماعي في منطقة التجارة الحرة بأفريقيا والدعم المجتمعي للمسار الدستوري الوطني الليبي، وتمكين الشباب والمرأة في بناء السلم الاجتماعي.