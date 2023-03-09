مجلس الدولة: باتيلي قدم للمشري إحاطة حول مبادرته

التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري “خالد المشري” بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “عبدالله باتيلي” في العاصمة طرابلس.

وذكر مجلس الدولة الاستشاري في بيان إن باتيلي قدم خلال اللقاء إحاطة كاملة حول لقاءاته ومحادثاته الأخيرة بشأن ليبيا، وهو ما نتج عنه مبادرته التي تقدم بها إلى مجلس الأمن.

وتطرق الطرفان إلى كل الجهود التي بُذلت من أجل التقارب بين مجلس الدولة الاستشاري ومجلس النواب، وما نتج عن هذا التقارب من اتفاقات كان آخرها اعتماد التعديل الدستوري.