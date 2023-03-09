المشري يلتقي باثيلي والأخير يطلعه على محادثاته الأخيرة بشأن ليبيا

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التقى رئيس مجلس الدولة خالد المشري، اليوم الأربعاء، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باثيلي، في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة إن باثيلي قدّم إحاطة كاملة حول لقاءاته ومحادثاته الأخيرة بشأن ليبيا، وما نتج عنه مبادرته التي تقدم بها إلى مجلس الأمن.

وأضاف، أن الجانبان تطرقا إلى كل الجهود التي بُذلت من أجل التقارب بين مجلس الدولة والنواب، وما نتج عن هذا التقارب من اتفاقات كان آخرها اعتماد التعديل الدستوري.

ولم يصدر عن المكتب الإعلامي أي تصريح للمشري بشأن المبادرة التي تقدّم بها باثيلي.

وكان باثيلي، قد اعتبر أن مجلسي النواب والدولة لم ينجحا في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات.

وأعلن، باثيلي، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، في 27 فبراير الماضي، عن مبادرة تهدف إلى التمكين من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام 2023.

وقال، إنه يعتزم إنشاء لجنة تسيير رفيعة المستوى للانتخابات، تضطلع اعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات في 2023.