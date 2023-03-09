“دبيبة” لسفراء دول (p3+2): مبادرة “باتيلي” تتوافق مع رؤية حكومة الوحدة لإجراء الانتخابات الليبية

عقد رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة، اليوم الأربعاء، اجتماعا ضم سفراء دول (p3+2)، وذلك لوضعه في صورة نتائج اجتماعاتهم الأخيرة بالولايات المتحدة الأمريكية، وجلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا، وتنسيق الجهود الدولية الداعمة للانتخابات.

وأكد دبيبة، في كلمته دعمه لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي، والتي تتوافق مع رؤية حكومة الوحدة للمرحلة القادمة وأهمها الذهاب في مسار واحد وهو الانتخابات، وإنهاء المراحل الانتقالية وتوحيد الجهود المحلية الدولية لإصدار قاعدة دستورية حرة ونزيهة مع ضرورة وجود وثيقة قبول الأطراف بالنتائج.

وأكد دبيبة، للسفراء أن حكومة الوحدة مستمرة في تقديم خدماتها لكل الليبيين رغم الظروف.

فيما أكد السفراء في كلماتهم دعمهم لجهود باتيلي التي تسعى إلى اجراء انتخابات قبل نهاية العام الجاري، مشيدين بالجهود التي تبذلها الحكومة في هذا الملف ورؤيتها الواضحة في هذا الشأن.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي اقترح في احاطته الأخيرة بمجلس الأمن عن الوضع في ليبيا، مبادرة لإجراء الانتخابات الليبية في عام 2023.

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