تعزيز “الإفصاح والشفافية” أبرز مخرجات لقاء الدبيبة والكبير وشكشك

الوطن| رصد

عقد في مكتب محافظ المصرف المركزي، اجتماع ضم رئيس وزراء الحكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة ومستشار المحافظ مصطفى المانع.

وتم خلال الاجتماع متابعة استعدادات الحكومة لشهر رمضان المبارك، من حيث توفر السلع الأساسية وضبط الأسعار وصرف المرتبات وعلاوة الزوجة وعلاوة الأبناء، إضافةً إلى صرف المعاشات الأساسية عن شهر مارس قبل الشهر الكريم، والاتفاق على إحالة كافة الإجراءات للمصرف المركزي للبدء في التنفيذ.

كما تم الاتفاق على متابعة خطة الشركة العامة للكهرباء من أجل زيادة القدرة الإنتاجية، وانطلاق عدد من المشروعات الجديدة المعتمدة التي ستساهم في ذلك، ونوقش خلال الاجتماع أيضاً خطة لإنشاء (500) مدرسة جديدة، على أن يشمل المشروع في مرحلته الأولى المدارس المتهالكة ومدارس الصفيح في كل المدن والمناطق الليبية، وفق تصاميم حديثة وجدول زمني محدد وأدوات تنفيذ محلية قادرة، لحاجة بلادنا لمؤسسات تعليمية جديدة.

وتم التأكيد على زيادة الإفصاح والشفافية في كافة الإجراءات الحكومية، من مصروفات وتعاقدات وإجراءات إدارية بالتنسيق مع المصرف المركزي وديوان المحاسبة.