ليبيا الان

النائب العام: تجارة المخدرات تحتم إجراء تحقيقات تناسب تعقيدات أنشطتها

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى المستشار الصديق الصور، النائب العام، مديري نيابات مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في نطاق دوائر محاكم استئناف: طرابلس، الزاوية، مصراتة ، غريان ، الخمس؛ بحضور أعضاء النيابة المكلفين بمتابعة عمل النيابات وتقييمه.

واستعراض النائب العام، خلال الاجتماع، مؤشرات تنامي ظاهرة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية؛ وتعاظم آثارها السلبية في شتى مجالات الحياة.

وأردف قائلاً: “إن رد تداعيات أفعال المجموعات القائمة على إدارة الاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية؛ يحتم المبادرة إلى إجراء تحقيقات تتناسب مع تعقيدات أنشطتها غير المشروعة”.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك