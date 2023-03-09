النائب العام: تجارة المخدرات تحتم إجراء تحقيقات تناسب تعقيدات أنشطتها

التقى المستشار الصديق الصور، النائب العام، مديري نيابات مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في نطاق دوائر محاكم استئناف: طرابلس، الزاوية، مصراتة ، غريان ، الخمس؛ بحضور أعضاء النيابة المكلفين بمتابعة عمل النيابات وتقييمه.

واستعراض النائب العام، خلال الاجتماع، مؤشرات تنامي ظاهرة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية؛ وتعاظم آثارها السلبية في شتى مجالات الحياة.

وأردف قائلاً: “إن رد تداعيات أفعال المجموعات القائمة على إدارة الاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية؛ يحتم المبادرة إلى إجراء تحقيقات تتناسب مع تعقيدات أنشطتها غير المشروعة”.