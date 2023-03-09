النائب العام: القبض على عشرات المواطنين والوافدين بتهم الإتجار بالمخدرات بمدينة مصراتة

الوطن|رصد

أعلن مكتب النائب العام الصديق الصور عن ضبط عشرات المواطنين والوافدين الضالعين في تنظيم الأفعال المجرمة بمنطقة القوشي بمدينة مصراتة، ضبط خلالها كمية كبيرة من المخدرات المطروحة للاتجار، ومتحصلات جرمية منها أموال نقدية، وأسلحة نارية.

وأشرف النائب العام على عملية المداهمة التي تمت بدعم من عناصر القوة الأمنية المشتركة بحضور رجال هيئة الشرطة المنسبين إلى فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مصراتة.

يذكر أن النائب العام كان قد التقى المستشار النائب العام، يوم الثلاثاء الموافق 14/ 2 / 2023 ، بالسادة مديري نيابات مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في نطاق دوائر محاكم استئناف: طرابلس، الزاوية، مصراتة، غريان، الخمس؛ بحضور السادة أعضاء النيابة المكلفين بمتابعة عمل النيابات وتقييمه.