الدبيبة يستلم البيان الختامي لأعمال منتدى “قاطرة السلم الاجتماعي وضمان السلام”

سلم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بالاتحاد الإفريقي، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، البيان الختامي لأعمال منتدى المجمتع المدني “قاطرة السلم الاجتماعي وضمان السلام”، الذي نظمه المجلس بحضور عدد من الشخصيات الأفريقية والمغاربية بالاتحاد الأفريقي واتحاد المغرب العربي، وبمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني المحلية.

وفي كلمة لرئيس المجلس خالد بودالي، أكد أن انعقاد المنتدى لمدة 3 أيام، في طرابلس سيؤثر بشكل مباشر على الاستقرار والسلم الاجتماعي في ليبيا، وأمر يعد الأول من نوعه للاتحاد منذ 10 سنوات، وفق بيان لحكومة الوحدة المؤقتة.

وشهدت أعمال المنتدى تنظيم مجموعة من جلسات النقاش، في محاور ترتكز على دور المجتمع المدني وتقرير ثقافة المواطنة والسلم الاجتماعي، وتوسيع الاندماج الاجتماعي في منطقة التجارة الحرة بأفريقيا والدعم المجتمعي للمسار الدستوري الوطني الليبي، وتمكين الشباب والمرأة في بناء السلم الاجتماعي، وفق البيان.