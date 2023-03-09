سميو: التطعيمات الخاصة بمرض الحصبة متوفرة في جميع أنحاء ليبيا

الوطن| رصد

أكد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض “عبد الباسط سميو” توفر التطعيمات الخاصة بمرض الحصبة في جميع أنحاء ليبيا، مشيراً إلى أن التطعيمات التي تستخدم الآن في المؤسسات الصحية هي من طلبية 2022 التي وصلت متأخرة ولا زالت موجودة.

سميو وعبر تصريحات صحفية رصدها موقع الوطن، أوضح أنه تم تفعيل حملة لرصد الحالات المصابة بمرض الحصبة في سبها، وتم إعطاء المضاد للحصبة الألمانية من عمر سنة إلى 6 سنوات، حيث أُعطي 2125 طفلاً الطعم المضاد لفيروس شلل الأطفال، فضلاً عن إعطاء 1705 أطفال الطعم المضاد للحصبة الألمانية.

هذا وأشار سميو إلى أنه تم اكتشاف بعض الحالات خارج مدينة سبها بسبب انتشار الفيروس بسهولة، خاصة ف يحال عدم تطعيم الأطفال.

وفق جدول التطعيمات الموثق في ليبيا الخاص بمرض الحصبة، فقد أوضح سميو أنه يتم إعطاء جرعتين في عمر السنة وسنة ونصف، بسبب عودة المرض كل 3 إلى 5 سنوات.