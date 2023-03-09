المشري وباتيلي يتباحثان حول جهود التقارب بين مجلسي الدولة والنواب

الوطن| رصد

التقى رئيس مجلس الدولة خالد المشري الأربعاء، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي في العاصمة طرابلس.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس، فقد قدم باتيلي للمشري خلال اللقاء إحاطة كاملة حول لقاءاته ومحادثاته الأخيرة بشأن ليبيا، لحين الوصول إلى مبادرته التي تقدم بها إلى مجلس الأمن.

كما تطرق الطرفان إلى الجهود المبذولة من أجل التقارب بين مجلسي الدولة والنواب، وما نتج عن هذا التقارب من اتفاقات كان آخرها اعتماد التعديل الدستوري الـ13، وفق المجلس.