بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 09 مارس 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 09 مارس 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، لا تغير في حالة الطقس حيث يبقى مستقر ودافئ خلال فترة النهار على معظم مناطق ليبيا.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية هذا اليوم إلى ظهور بعض السحب العابرة يوم الغد.

الرياح: جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية فمتغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مساء الغد إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23-29)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر يوم السبت على المناطق الساحلية والجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط يوم السبت على أغلب المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22-27)مْ، ولاتتجاوز (20)مْ على الجبل الأخضر.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28- 32)مْ.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية فجنوبية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25-30)مْ.