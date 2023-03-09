بالعون: يجب تشكيل حكومة تشرف على الانتخابات

قالت عضو مجلس النواب أسمهان بالعون، إن المبعوث الأممي عبد الله باثيلي يسعى من خلال مبادرته للسيطرة المطلقة على العملية السياسية في ليبيا، وعلى مجلسي النواب والدولة كسر الجمود السياسي وإيجاد أرضية مشتركة للتوافق.

أضافت في تصريحات صحفية، أن باثيلي يسعى لسحب حل النقاط الخلافية من مجلسي النواب والدولة لفشلهما بذلك، و الليبيون يشككون في دور البعثة الأممية بعد أن رعت مبادرات سياسية فاشلة، ويمكن قبل نهاية العام وضع إطار زمني للانتخابات لكن يصعب إجراؤها هذا العام، كما ينبغي التغلب على التحديات اللوجستية أمام الانتخابات وتشكيل حكومة تشرف عليها.