النائب العام يشرف على تفتيش أماكن بيع المخدرات في مصراتة وضواحيها

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أسهم، النائب العام المستشار الصديق الصور، في مباشرة إجراءات تفتيش الوحدات السكنية والمحال التجارية التي تستعمل في إدارة نشاط ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية في مدينة مصراتة، وما جاوره، وفق ما قال، مكتب النائب العام في وقت متأخر الأربعاء.

وقال المكتب: ” النائب العام يسهم في مباشرة إجراءات تفتيش الوحدات السكنية؛ والمحال التجارية، التي استعملها الحائزون لغرض إدارة نشاط ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية في مدينة مصراتة، وما جاورها”.

وانطلقت في مصراتة عملية موسعة لمداهمة واقتحام أوكار تجارة وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية بمنطقة القوشي في مصراتة.

وهذه العملية جاءت بناءً على تعليمات مدير نيابة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية غرب مصراتة لمكافحة ومحاربة آفة المخدرات وتجاراتها.

وقال مكتب النائب العام إنه تمّ ضبط عشرات المواطنين والوافدين الضالعين في تنظيم الأفعال المجرمة؛ وضبط كمية كبيرة من المخدرات المطروحة للاتجار؛ ومتحصلات جرمية منها، أموال نقدية وأسلحة نارية.