بوشناف يلتقي وفد عراقي رفيع المستوى لبحث ترتيبات افتتاح السفارة العراقية في طرابلس

ليبيا – التقى مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف الثلاثاء في العاصمة طرابلس وفدًا رفيع المستوى من وزارة خارجية جمهورية العراق.

المستشار بوشناف أكد خلال اللقاء على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي ترتبط بها البلدين، مُعربًا عن دعم إعادة افتتاح السفارة العراقية في طرابلس، وافتتاح قنصلية في مدينة بنغازي.

بدوره، قدم رئيس الوفد الدبلوماسي العراقي الشكر لكل مؤسسات الدولة في ليبيا وعملها على تمتين العلاقات الثنائية.

وأوضح المسؤول العراقي أن وجوده على رأس وفد من خارجية بلاده في طرابلس، مهمته الأساسية الترتيب والعمل لافتتاح السفارة قريبًا.

