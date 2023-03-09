استقرار حالة الطقس الدافئ على أغلب مناطق ليبيا

أخبار ليبيا 24

تشهد حالة الطقس في ليبيا، اليوم الخميس، استقرارًا على أغلب المناطق. وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية أنّه لا تغير في حالة الطقس، حيث يبقى مستقرا ودافئا خلال فترة النهار على أغلب المناطق.

وقال المركز إن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على معظم مناطق الشمال الشرقي تتراوح ما بين 22 و24 ولا تتجاوز 20 مئوية على الجبل الأخضر.

وأضاف، أن الحرارة تكون أكثر دفئا على باقي مناطق ليبيا حيث تتراوح ما بين 25 و30 وتصل إلى 32 على مناطق أقصى الجنوب الغربي.

وذكر المركز الوطني للأرصاد الجويو، أن من المتوقع تكاثر السحب بداية من يوم السبت على مناطق الشمال الشرقي مع احتمال سقوط أمطار خفيفة خاصةً على الجبل الأخضر.