سميو: تطعيمات المعتمرين غير متوفرة.. ونعاني المركز من نقص حاد في تطعيمات الأنفلونزا

ليبيا – أكد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط سميو إطلاق المركز خطة التطعيمات ضد مرضي الجديري المائي المعروف بـ (البوشوكة) والتهاب الكبد الفيروسي الألفي.

سميو وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”، أوضح أن التطعيمات تستهدف مواليد الأول من يناير لعام 2021 الذين أتموا 15 شهرًا من ولادتهم.

وأشار إلى اطلاع المركز على الوضع الوبائي داخل مدينة سبها بخصوص انتشار مرض الحصبة، منوهًا إلى أن الوضع تحت السيطرة.

سيمو أكد أن تطعيمات المعتمرين غير متوفرة، لافتًا إلى أنهم يعانون من نقص حاد في تطعيمات الأنفلونزا.

