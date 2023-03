قلق دولي تجاه تردي حقوق الإنسان في ليبيا

أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة “فولكر تورك” عن مخاوفه حيال الأوضاع السائدة في أكثر من 40 بلدا من بينها ليبيا.

وقال “تورك” خلال كلمته في الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان إن استمرار العنف المستشري الذي تمارسه ما سماها “الجهات المسلحة” في موازاة الجمود السياسي الذي طال أمده، والحيّز المدني المقيّد بشكل متزايد، عوامل ساهمت وبشكل كبير في تدمير الحياة وإزهاق الأرواح والمساس بالحقوق وإلحاق أضرار بالغة بها.

وحث “تورك” السلطات المعنية على تنفيذ توصياتها المتعلقة بتطبيق قوانين حقوق الإنسان دون أي تأخير.

كما دعا “تورك” دول الصراع إلى احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان.

هذا وستقدم البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا تقريرها النهائي خلال نهاية الجلسة المخصصة لدراسة أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة.

المصدر: المفوضية السامية لحقوق الإنسان

