ليبيا.. دبيبة يطالب مسئولي الكهرباء بتكثيف الجهود لمواجهة الذروة الصيفية

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، بضرورة وجود خطة ترشيد لاستهلاك الكهرباء، تساهم فيها أجهزة الدولة، وتساعد في استقرار الشبكة، مصدرا تعليماته بضرورة تكثيف الجهود خلال الفترة الحالية لمواجهة الذروة الصيفية.

وتابع دبيبة خطة الشركة العامة للكهرباء لمواجهة الذروة الصيفية، وذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس إدارة الشركة محمد المشاي ومديري الإدارات الفنية، بحضور وزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء والاتصال والشؤون السياسية.

كما تابع دبيبة نتائج اجتماع المتابعة السابق، الذي جرى فيه الاتفاق على تنفيذ عدد من العمرات الجسيمة ومشروعات النقل العاجلة، وتركيب عدادات الدفع المسبق واستكمال الإجراءات التعاقدية لتنفيذ محطة جنوب طرابلس.