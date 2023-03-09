الأوجلي: الدعم الدولي أمر حاسم لنجاح مبادرة باتيلي

الوطن| رصد

أكد المحلل السياسي، أيوب الأوجلي، أن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لم يعلن بعد عن مبادرته بشكل كامل وسيعلن عن تفاصيلها في مؤتمر صحفي السبت المقبل، إلا أنه وفقا لما تحدث به حتى الآن والمفهوم من إحاطته بمجلس الأمن أنها خطة مقاربة لما اقترحه غسان سلامة ومعه ستيفاني وليامز من تشكيل لجنة الحوار السياسي في أعقاب مؤتمر برلين، وحكومه تطلع بالإعداد للانتخابات.

وقال الأوجلي في تصريح رصده موقع “الوطن” إنه من المبكر الحكم على المبادرة التي لم يتم الإعلان عنها بشكل كامل، إلا أنه وبالنظر لتشابهها مع الخطة السابقة فيجب التأكيد على الآليات التي سيعتمد عليها في اختيار أعضاء اللجنة والمهام المنوطة بها.

وتابع أن “أحد العوامل الحاسمة في نجاح المبادرة المقبلة أو عدمها هو التوافق والدعم الدولي عليها، إذ كان التدخل الدولي أحد أسباب فشل الاستحقاق في عام 2021 بسبب خلاف بعض العواصم على أسماء بعض المترشحين للانتخابات”.